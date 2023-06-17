ВСУ нанесли удар по приграничному району российского региона Старовойт: ВСУ обстреляли Хомутовский район Курской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли Хомутовский район Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, под огнем оказалось село Сальное — по нему было зафиксировано пять прилетов.

В Хомутовском районе со стороны Украины обстреляно село Сальное, было пять прилетов, — написал Старовойт.

Он добавил, что в результате обстрела никто не пострадал. При атаке были повреждены два жилых дома и две хозяйственные постройки, а также нарушено электроснабжение.

Накануне украинский беспилотник рухнул на территории частного дома в селе Коренево в Курской области. Дрон в результате падения сдетонировал, из-за чего один из местных жителей получил осколочные ранения. Также взрывом оказались повреждены окна дома. Старовойт пообещал помочь с ремонтом.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщал, что в результате атаки ВСУ на Глушковский район Курской области пострадал строитель защитных сооружений. По информации канала, украинский беспилотник сбросил бомбу возле мужчины. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.