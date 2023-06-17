В Крыму назвали цель контрнаступления ВСУ Глава парламента Крыма: цель контрнаступления ВСУ — добиться переговоров с РФ на условиях США

Фото: МО Украины

Задачей контрнаступления украинской армии является стремление добиться переговоров с Москвой на условиях Вашингтона, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, сил у украинской армии для «освобождения» Донбасса или Крыма попросту нет и взяться им неоткуда.

Главное, чего они добиваются в рамках своего контрнаступления, — сформировать более удачные условия для переговоров с Россией, чтобы они велись на условиях США. Речь идёт именно об этом, а не о каком-то «освобождении» Крыма или Донбасса, сил на это у них объективно нет, и им неоткуда взяться, — считает Константинов.

Ранее ветераны внешней разведки США Ричард Хаас и Чарльз Купчан, что власти Украины после завершения контрнаступления ВСУ могут склониться к переговорам с Россией для урегулирования конфликта. Эксперты полагают, что Киев не сможет победить российскую армию, даже если Запад усилит военную помощь.

До этого полковник США Дик Блэк заявил, что по итогам первой недели активных наступательных действий ВСУ наткнулись на «стальную стену». Блэк отметил, что семь тысяч военнослужащих, 160 танков и 360 бронемашин были уничтожены «без особых результатов». По его мнению, твердить Украине, чтобы она сражалась «до последнего», бесчеловечно.