В США предрекли смену позиции Украины по переговорам после контрнаступления CNN: Киев может склониться к переговорам с Россией после контрнаступления

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Власти Украины после завершения контрнаступления ВСУ могут склониться к переговорам с Россией для урегулирования конфликта, сообщили американскому телеканалу CNN ветераны внешней разведки Ричард Хаас и Чарльз Купчан. Эксперты полагают, что Киев не сможет победить российскую армию, даже если Запад усилит военную помощь.

К тому моменту, когда ожидаемое украинское наступление завершится, Киев может также с энтузиазмом отнестись к идее урегулирования путем переговоров, сделав все возможное на поле боя и столкнувшись с растущими ограничениями как в своей живой силе, так и в помощи из-за рубежа, — говорится в публикации.

Как пишет CNN, другие эксперты полагают, что у Киева нет другого выбора, кроме как нанести «ошеломляющий удар» по России, что в конечном итоге обернется возвращением Крыма или «по крайней мере, превращение полуострова в чистилище для россиян». Некоторые наблюдатели считают это «опасной фантазией», другие же утверждают, что «только такое унижение» предотвратит «новую вспышку агрессии» со стороны Кремля.

Ранее полковник США Дик Блэк заявил, что по итогам первой недели активных наступательных действий ВСУ наткнулись на «стальную стену». Блэк отметил, что семь тысяч военнослужащих, 160 танков и 360 бронемашин были уничтожены «без особых результатов». По его мнению, твердить Украине, чтобы она сражалась «до последнего», — бесчеловечно.