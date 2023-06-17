Инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС пытались сфотографировать блокпосты ВС России Рогов: инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС пытались сфотографировать блокпосты ВС России

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Инспекторы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты российских военных, рассказал РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, сотрудники организации не смогли отправить отснятый материал из-за подавления интернет-сигнала в транспорте, на котором они перемещались, позже их попросили удалить все снимки.

Во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атомную станцию сопровождающие его инспекторы старались всячески отметить и сфотографировать в привязке к местности оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ, — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что фотосъемка явно не имела никакого отношения к прямой деятельности МАГАТЭ. По его словам, инспекторов международного агентства почему-то не беспокоит обстановка на электростанции, но при этом с точки зрения иностранной разведки их сильно волнует ситуация на линии боевого соприкосновения и с охраной и защитой ЗАЭС.

Они не возмущены обстрелами украинских боевиков, попытками время от времени высадки десанта, разрушения террористами ВСУ Каховской ГЭС и обмеления Днепра в районе станции, — отметил глава движения.

Ранее Рогов назвал дикой ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия намерена взорвать ЗАЭС. По мнению запорожского общественника, украинский лидер набил руку на использовании приема пропаганды, когда «чем страшнее ложь, тем скорее в нее поверят».