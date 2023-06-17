Песков: задача по демилитаризации Украины фактически выполнена Песков заявил, что задача по демилитаризации Украины фактически во многом выполнена

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задача по демилитаризации Украины фактически во многом выполнена. В интервью RT Arabic он отметил, что сейчас Киев использует все меньше своего оружия.

По его словам, на момент начала российской спецоперации Украина была сильно милитаризованной страной.

Фактически эта задача во многом выполнена. Все меньше и меньше своего оружия Украина использует. И все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада, — подчеркнул Песков.

Член комитета по международным делам Совета Федерации РФ, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков ранее назвал условия для переговоров с Украиной. По его словам, вопросы «демилитаризации, денацификации, а также нейтральный статус с повестки не снимаются». Кроме того, для начала ведения переговоров Украина должна быть готова передать в состав России три области. Парламентарий пояснил, что речь идет о Николаевской, Одесской и Харьковской областях.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что проведение специальной военной операции на Украине более чем оправданно. Он подчеркнул, что СВО должна завершиться достижением всех поставленных целей.