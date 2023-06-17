Песков: Киев не встретил африканскую делегацию конструктивно

Фото: president.gov.ua

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с делегацией африканских стран в Киеве

Африканская делегация не была встречена в Киеве конструктивно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям». По его словам, со стороны президента Украины Владимира Зеленского звучали достаточно безапелляционные заявления.

Судя по тем заявлениям, которые мы слышали из СМИ, скажем так, не была встречена достаточно конструктивно. Достаточно безапелляционные заявления звучали со стороны господина Зеленского, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса в рамках встречи африканской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что представители миссии континента хотели бы наблюдать деэскалацию конфликта на Украине с обеих сторон. Рамафоса подтвердил, что Африка в качестве посредника готова способствовать поискам путей к мирному урегулированию кризиса. При этом он указал, что африканский план не должен противоречить другим мирным инициативам.

Путин на встрече с главами африканских стран в Константиновском дворце заявил, что Россия приветствует их сбалансированный подход к ситуации вокруг Украины. Глава государства напомнил, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом, и представил парафированный стамбульский договор с Украиной, включавший в себя положения о нейтралитете и гарантиях безопасности.