Рамафоса: Африка хотела бы видеть деэскалацию конфликта с обеих сторон

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что Африка хотела бы видеть деэскалацию украинского конфликта с обеих сторон. По его словам, Африка намерена стать посредником в поиске мира между Москвой и Киевом и собирается представить план из 10 пунктов для его достижения. Он отметил, что мирная инициатива стран Африки не должна входить в противоречие с другими мирными инициативами, передает РИА Новости.

Мы признаем и многие другие предложения, которые были выдвинуты от других крупных игроков мира. Наше предложение не должно вступать в конкуренцию с другими предложениями, которые были выдвинуты. <...> Этот конфликт несет в мир дестабилизацию, — сказал он.

Президент Сенегала Маки Салл в ходе встречи делегации в свою очередь заявил, что соблюдение Устава ООН является главным условием для диалога между конфликтующими сторонами. Салл подчеркнул, что Африка желает мира между Россией и Украиной, однако он может быть достигнут только на основе диалога и компромисса.

Были названы условия. Среди них — соблюдение Устава ООН. Я убежден, что Россия, которая является основателем этой организации, а также постоянным членом Совбеза ООН, также соблюдает этот устав, — подчеркнул он.

Лидер Сенегала отметил, что 16 июня африканская делегация была в Киеве и представила свой план по урегулированию конфликта. Была выслушана позиция президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул он.

16 июня Рамафоса на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским назвал 10 основных составляющих мирного плана африканских стран по Украине, первой из которых значится необходимость мирного урегулирования конфликта. Кроме того, африканский президент заявил, что должна быть обеспечена суверенность государств и народов в соответствии с Уставом ООН и гарантии безопасности для всех стран.

Глава государства также призвал урегулировать вопрос обмена пленными и возвращения детей, а также предоставить гуманитарную поддержку пострадавшим. Кроме того, по его словам, должно быть обеспечено «послевоенное восстановление».