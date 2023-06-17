Глава Петрозаводска записался добровольцем в отряд «Ахмат»

Фото: Официальный канал Главы Петрозаводска

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что он вступает в отряд специального назначения «Ахмат». По словам чиновника, он уже прошел спецкурс-1 в Российском университете спецназа, где получил базовые основы медицинской помощи, стрелковой подготовки и тактики. Он также отметил, что глава Карелии поддержал его решение.

Завтра борт из Грозного в Питер, к ночи буду в родном Петрозаводске. Сдам дела и вернусь в Гудермес на обучение уже в качестве добровольца «Ахмата», — написал Любарский.

Он добавил, что с главой Карелии Артуром Парфенчиковым у них получился «мужской разговор», в результате которого руководитель региона понял и поддержал шаг чиновника.

В обращении к жителям города Любарский подчеркнул, что он «ничего не бросил и не оставил недоделанным». Глава города отметил, что в Петрозаводске сохранен городской транспорт, продолжается обновление троллейбусного парка. Не самой простой Любарский назвал ситуацию с уборкой мусора, но отметил, что взаимопонимание с новым региональным оператором найдено.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне сформировали два новых полка из опытных бойцов для отправки в зону спецоперации на Украине. Он указал, что подразделения называются «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня».