Стало известно о ликвидации на Украине сразу двух полковников ВСУ Военкор Поддубный: на Украине ликвидировали сразу двух полковников ВСУ

Фото: Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о ликвидации в зоне действия спецоперации сразу двух полковников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, приведенным в Telegram, список потерь Украины пополнили Сергей Кузьмин и Сергей Конопатский. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Ликвидированы два полковника ВСУ — Сергей Кузьмин и Сергей Конопатский, — отмечается в сообщении военкора.

Известно, что оба полковника являлись ветеранами АТО и поддерживали проведение военной операции в ДНР. Обстоятельства гибели офицеров военкор не привел. Поддубный прежде сообщал об уничтожении в Артемовске офицера Главного управления разведки Украины Виталия Курсова.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива 17 июня сообщил, что председатель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов скончался, не приходя в сознание. По его словам, информация о смерти главного украинского разведчика поступила из посольства Украины в Германии. При этом Кива предположил, что киевские власти будут скрывать гибель главы ГУР настолько долго, насколько это возможно.

Ранее сообщалось, что ВСУ понесли колоссальные потери с начала контрнаступления. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он также объяснил неудачу ВСУ в прорыве по линии фронта — по словам эксперта, это связано с нехваткой поддержки с воздуха.