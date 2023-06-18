В США раскрыли реакцию ВСУ на тактику России NYT: перед контрнаступлением ВСУ в войсках России произошли положительные изменения

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В преддверии контрнаступления Киева в российских войсках произошли несколько положительных изменений, сообщает New York Times со ссылкой на отчеты военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). По их мнению, речь идет о дисциплине и координации воздушной поддержки.

Готовясь к контрнаступлению, они улучшили дисциплину, координацию и поддержку с воздуха, предвещая перемены в конфликте, — подчеркивается в публикации.

Издание отмечает, что улучшения стали заметны еще в период битвы за Артемовск. Тогда один из бойцов ВСУ в отчете признался, что «никогда не видел столько огня с такого количества позиций». Он также подтвердил «высокий уровень мастерства и снаряжения» российских военных.

В NYT отметили, что Москва сумела адаптироваться к тактике Киева. Теперь ВС РФ чаще используют беспилотники и пробные удары для выявления оборонительных позиций ВСУ. Кроме того, российские оборонительные сооружения превосходят украинские и это создает огромные проблемы для ВСУ, заключили в издании.

Ранее обозреватель New York Times Эндрю Крамер заявил, что ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии ВС РФ. По его словам, большие потери у украинской армии фиксируются еще до того, как она достигает линии российской обороны.