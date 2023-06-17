Путин рассказал, в какой период у Украины начались проблемы Путин: проблемы на Украине начались в 2014 году после госпереворота, который поддерживал Запад

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Все проблемы на Украине начались после вооруженного государственного переворота в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с делегацией африканских стран по вопросу Украины. Глава российского государства подчеркнул, что антиконституционное свержение власти на Украине было поддержано западными спонсорами, чего они и не отрицают, передает РИА Новости.

Все проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного и кровавого переворота в 2014 году. И этот переворот был поддержан западными спонсорами. Они, собственно говоря, и не стесняясь об этом говорят и говорили, — сказал Путин.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Борель назвал план украинского президента Владимира Зеленского единственным путем разрешения украинского кризиса. Программу Китая, в которой Пекин призывает к уважению суверенитета всех стран, отказу от менталитета «холодной войны» и заявляет о необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, он охарактеризовал как «просто набор благих пожеланий».

Зеленский озвучил свой план в ноябре 2022 в ходе саммита G20. Он состоит из 10 пунктов и предусматривает освобождение всех пленных, вывод российских войск, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины.