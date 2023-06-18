Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ ТАСС: дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ с первой попытки

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ при первом боевом применении, сообщает ТАСС со ссылкой на создавшее его конструкторское бюро (КБ) «Око». По его данным, поражение объекта осуществил оператор, «перехвативший» беспилотник у цели.

Первое боевое применение «Привет-82» прошло, целью являлся опорный пункт ВСУ. Старт беспилотника происходил из тыла, а «подхват» осуществлялся оператором, который совершал поражение. Это первый наш аппарат, который использовался с боевой целью, и первое же применение было успешным, — подчеркнуло агентство.

В КБ добавили, что у противника нет возможности обнаружить «Привет-82», поскольку он работает в режиме радиомолчания. Оператор идет на цель при помощи пульта уже рядом с передовой.

В «Око» прежде рассказали о прошедших испытаниях дрона «Привет-82». Также сообщалось, что в зоне спецоперации на Украине находятся 12 таких беспилотников.

Ранее сообщалось, что новые российские дроны-камикадзе «Привет-82» начнут вылетать на линию фронта из единых тыловых хабов. Об этом рассказал совладелец и гендиректор разработчика аппарата КБ «Око» Вадим Жернов. По его словам, старт БПЛА осуществляется в 15–20 километрах от линии фронта из пункта запуска.