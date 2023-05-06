Новые российские дроны будут вылетать на передовую из тыла РИА Новости: дроны-камикадзе «Привет-82» станут вылетать на передовую из единого хаба

Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com

Новые российские дроны-камикадзе «Привет-82» начнут вылетать на линию фронта из единых тыловых хабов, рассказал совладелец и гендиректор разработчика аппарата КБ «Око» Вадим Жернов. По его словам, которые приводит РИА Новости, операторы будут подключаться к управлению дронами уже на передовой.

Так как у нашего беспилотника большая дальность хода, около 30 километров, мы можем базироваться не на линии боевого соприкосновения, а в тылу. То есть старт БПЛА осуществляется в 15–20 километрах от линии фронта из пункта запуска, — пояснил Жернов.

Он считает, что такой способ управления дронами избавит подразделения на передовой от дополнительной нагрузки в виде самих дронов и катапульты. Другим преимуществом «Привета-82» он назвал возможность направлять на передовую сразу несколько беспилотников и наносить ими скоординированный удар по одной цели.

Ранее сообщалось, что объединение «Русский беспилотник», которое базируется в Ростове-на-Дону, планирует поставить в зону спецоперации 12 тысяч FPV-дронов «Владлен Татарский». Первое название аппарату (ПВХ-1) придумал погибший военкор, имя которого дрон получил после его смерти. В объединении намерены нарастить темпы производства до тысячи штук в неделю.