В зоне СВО появятся тысячи дронов-камикадзе «Владлен Татарский» ТАСС: в зону СВО из Ростова-на-Дону поставят 12 тысяч дронов-камикадзе «Владлен Татарский»

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Объединение «Русский беспилотник», которое базируется в Ростове-на-Дону, планирует поставить в зону спецоперации 12 тысяч FPV-дронов «Владлен Татарский». Первое название аппарату (ПВХ-1) придумал погибший военкор, имя которого дрон получил после его смерти, сообщает ТАСС.

Дрон применяется в зоне СВО с конца сентября, массово начал применяться с нового года. <...> За эти месяцы мы поставили порядка тысячи дронов в зону СВО, сейчас идет работа над созданием еще 12 тысяч дронов, — рассказали агентству в «Русском беспилотнике».

В объединении намерены нарастить темпы производства до тысячи штук в неделю. Беспилотник, которые создатели называют карманным «Ланцетом» из-за малых размеров и способности нести боеприпас от известного дрона «Ланцет», в зоне действия спецоперации применяют артиллерия, инженерные войска, ВДВ и морпехи, уточнило агентство.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в школах России в рамках курсов по начальной военной подготовке необходимо обучать детей управлять беспилотниками. Парламентарий предложил в остальных аспектах использовать советскую программу и внедрить именно ее в образовательные учреждения.