Песков сообщил о попытках России «закончить войну» Песков: Россия не развязала войну, Россия пытается ее закончить

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что Россия никогда не развязывала войну и в настоящее время она пытается завершить боевые действия, начатые киевским режимом девять лет назад. Его слова приводит RT Arabic.Песков также указал, что глава государства готов к любым контактам по данному вопросу.

Россия не развязала войну. Россия пытается закончить войну, которая была развязана киевским режимом начиная с 2014 года, — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что глава российского государства Владимир Путин готов к любым контактам для урегулирования ситуации на Украине и решения существующей проблемы.

По словам Пескова, в настоящее время фактически «идет война» между Москвой и коллективным Западом. При этом непосредственно у Украины нет ни воли, ни желания заявлять суверенную позицию, алгоритм действий ей диктует Вашингтон, а вопрос «суверенитета» страны является «весьма абстрактным понятием».

Также в ходе интервью Песков заявил, что задача по демилитаризации Украины фактически во многом выполнена. Он, в частности, отметил, что сейчас Киев использует все меньше своего оружия.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что проведение специальной военной операции на Украине более чем оправданно. Он подчеркнул, что СВО должна завершиться достижением всех поставленных целей.