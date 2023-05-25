Песков заявил, что СВО более чем оправданна и нужна

Фото: МО РФ

Проведение специальной военной операции на Украине более чем оправданно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин». Он подчеркнул, что СВО должна завершиться достижением всех поставленных целей.

Специальная военная операция более чем оправданна, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей, — сказал Песков.

На просьбу прокомментировать заявление Украины о том, что президент РФ Владимир Путин является целью номер один для Киева, Песков заявил, что «террористический режим говорит о своих террористических устремлениях».

Ранее Песков рассказал, что российское правительство работает усердно и в очень напряженном режиме последний год. До этого представитель Кремля отмечал, что правительство три года работает в тяжелых условиях, но при этом успешно справляется с кризисными ситуациями.

В МИД России ранее заявили, что экстремистские высказывания представителей украинских властей и их действия подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции. В ведомстве отметили, что цель проведения СВО заключается в денацификации и демилитаризации Украины.