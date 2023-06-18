На Западе стали готовиться к поражению от России Telegraph: победа России над поддерживаемой Западом Украиной подорвет НАТО

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Победа России над Украиной, которую поддерживает Запад, поставит под сомнение нужность существования НАТО, считает обозреватель Telegraph Ричард Кемп. По его мнению, пока шансы Киева на успех в украинском конфликте складываются не в его пользу.

Кемп признал преимущество Москвы в живой силе и технике, а также в воздушной мощи.

Одно можно сказать наверняка: украинская победа очень далека от гарантированной. Мы уже можем видеть это беспокойство, отраженное в нотах предостережения из Белого дома, — подчеркнул обозреватель.

Он считает, что у лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца есть большие шансы подтолкнуть Украину к заключению мирного договора с Москвой еще до конца этого года. Кемп допустил, что такая активность со стороны европейских лидеров может подорвать позиции президента США Джо Байдена в конгрессе. Этим могут воспользоваться республиканцы, чтобы сократить помощь Украине, добавил журналист.

По его словам, уже на саммите в Вильнюсе западные лидеры могут задаться вопросом: если Украина со всей мощью Североатлантического альянса за спиной не может противостоять России, тогда в чем смысл НАТО?

Ранее сообщалось, что власти Украины после завершения контрнаступления ВСУ могут склониться к переговорам с Россией для урегулирования конфликта. Такое мнение высказали ветераны внешней разведки США Ричард Хаас и Чарльз Купчан. Эксперты полагают, что Киев не сможет победить российскую армию, даже если Запад усилит военную помощь.