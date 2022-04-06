Американский военный аналитик заявил о победе России в спецоперации

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Россия выигрывает в военной операции на Украине. По его словам, процесс завершается одной из самых ошеломляющих побед в современной истории, сообщает РИА Новости.
Бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке
Я вам говорю: какой бы вы показатель не рассматривали, Россия выиграла. Я считаю, они находятся в процессе завершения одной из самых ошеломляющих военных побед в современной истории. Но вы не услышите об этом, потому что в СМИ раскручивают абсолютно противоположный тезис, — пояснил Риттер.
Ранее стало известно, что в ближайшее время российским войскам предстоит важный этап спецоперации в Донбассе, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, для России это будет генеральное сражение, которое во многом окажется решающим. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации мир с властями Украины невозможен.