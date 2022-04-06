Американский военный аналитик заявил о победе России в спецоперации

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о нарушениях прав человека на Украине следует расследовать. Так он ответил на просьбу прокомментировать видеозапись с расправой на Украине над российскими пленными, сообщает РИА Новости.

Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы, — подчеркнул представитель генсека ООН. Видеозапись, предположительно, сделана 30 марта, когда силы РФ отводились из окрестностей Киева, и попали в...