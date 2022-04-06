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Американский военный аналитик заявил о победе России в спецоперации

Аналитик из США Риттер: Россия ошеломляюще побеждает в спецоперации на Украине
03:25, 07 апреля 2022
Американский военный аналитик заявил о победе России в спецоперации Фото: vk.com/mil
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Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Россия выигрывает в военной операции на Украине. По его словам, процесс завершается одной из самых ошеломляющих побед в современной истории, сообщает РИА Новости.

Бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке добавил, что Россия выигрывает решительно, о чём говорят все показатели.

Я вам говорю: какой бы вы показатель не рассматривали, Россия выиграла. Я считаю, они находятся в процессе завершения одной из самых ошеломляющих военных побед в современной истории. Но вы не услышите об этом, потому что в СМИ раскручивают абсолютно противоположный тезис, — пояснил Риттер.

Ранее стало известно, что в ближайшее время российским войскам предстоит важный этап спецоперации в Донбассе, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, для России это будет генеральное сражение, которое во многом окажется решающим. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации мир с властями Украины невозможен.

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