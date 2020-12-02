2020 год может стать одним из самых тёплых в истории

https://static.news.ru/photo/975a5e08-34a9-11eb-b333-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Текущий год может стать одним из трёх самых тёплых в мире за всю историю метеорологических наблюдений. Теплее останется только 2016-й, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

По её данным, средняя мировая температура с января по октябрь была примерно на 1,2 градуса выше, чем в так называемый доиндустриальный период — с 1850 по 1900 год.

Оценка ВМО основана на пяти наборах глобальных температурных данных, передаёт РИА Новости. Все они характеризуют 2020 год как второй самый теплый после 2016-го. Третье место занимает 2019-й.

При этом разница между тремя лидерами тепла невелика, а точные рейтинги для каждого набора данных могут измениться, как только будут доступны данные за весь 2020 год.

Ранее NEWS.ru писал, что московская осень 2020 года за счёт рекордного октября стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений.