Военный эксперт: Путин одним словом сорвал план ядерной атаки США

https://static.news.ru/photo/fdda1f9a-407c-11eb-b661-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Военно-политический эксперт Яков Кедми рассказал, как меткая фраза президента Российской Федерации Владимира Путина полностью исключила ядерный удар со стороны Соединенных Штатов.

По его словам, РФ превзошла Соединённые Штаты по стратегической мощи. Кедми вспомнил, как два года назад глава Минобороны США заявил, что Россия является единственной страной, способной уничтожить Штаты за полчаса. А позднее, добавил он, комментируя это высказывание на пресс-конференции, Путин улыбнулся и сказал, что быстрее.

Эксперт считает, что после этого Вашингтон никогда не начнёт войну, в которой будет принимать участие Москва, потому что вероятность ответного термоядерного удара удержит Штаты и союзников от подобных действий. Поэтому, подчеркнул Кедми, ядерная война в 2021 году крайне маловероятна, передает «Экономика сегодня».

Россия в течение двух лет после заявления американского командующего нарастила свой военный потенциал, потому сейчас для полной аннигиляции требуется всего несколько минут, считает военный эксперт. По его словам, отсутствие глобального конфликта обеспечено появлением гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами у российских Ракетных войск стратегического назначения.

Ранее стало известно, что в ближайшей перспективе Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получат новые баллистические ракеты. Они дополнят собой группировку из 320 машин, способных с абсолютной вероятностью поразить любую цель в другом полушарии планеты. Благодаря этому доля современных комплексов будет доведена в РВСН до 81%. А к 2024 году в войсках она должна составить 100%. Таким образом, они «перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства». Об этом заявил командующий родом войск Сергей Каракаев.

По словам военачальника, в настоящее время идёт активное перевооружение ракетных полков на современные комплексы «Ярс», «Авангард», а с 2022 года и на тяжёлую баллистическую ракету «Сармат». Только до конца этого года на боевое дежурство заступят три полка межконтинентальных баллистических ракет. Это приблизительно 30 новых ракет, писал NEWS.ru.