Ядерное вооружение США назвали устаревшим

Арсенал межконтинентальных баллистических ракет США устарел, его нужно обновлять, заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. Этот факт признают и сенат США, и министр обороны, добавил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Специалист считает, что замена должна быть комплексной: обновлять нужно не только ядерные боеголовки, но и ракеты лёгкого, среднего и тяжёлого классов. Он также рассказал о преимуществах российского вооружения.

Россия на сегодняшний день провела модернизацию ядерного арсенала ракет среднего и малого тяжёлого классов. Идёт перевооружение на комплексы с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс». Мы не то что опережаем, мы эти работы начали гораздо раньше и уже производим боезапасы практически. Модернизируем не только сами ядерные боеприпасы, но и их носители, — рассказал Хатылев.

Также, по его словам, США настаивают на уменьшении количества атомных боеприпасов со стороны России и на прозрачности военных учений. Американское правительство не желает, чтобы российское вооружение располагалось возле стран НАТО.

Ранее власти США заявили о сокращении ядерных боеголовок на 55 штук в 2020 году. На тот момент в статистике Госдепа у Америки значилось 3750 боеголовок против 3805 годом ранее.