Великобритания «приняла к сведению» ядерную доктрину России

https://static.news.ru/photo/5dd958a0-a5cf-11ea-8f74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что изучило и «приняло к сведению» подписанную президентом Владимиром Путиным ядерную доктрину России.

Великобритания продолжит работать с союзниками по НАТО и другими ядерными державами, в том числе с Россией, над поддержанием договора о нераспространении. Жизненно важно предотвратить распространение ядерного оружия и оружейных технологий, — цитирует ТАСС заявление МИД.

В британском дипведомстве подчеркнули, что безопасное будущее возможно при условии ядерного разоружения.

Как писал NEWS.ru, президентский указ с уточнением возможностей России по применению ядерного оружия появился 2 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле исключают применение ядерного оружия первыми.