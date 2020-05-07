В США смоделировали термоядерный удар по Москве

Термоядерная бомба мощностью в сто мегатонн при сбросе над Москвой привела бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми — на расстоянии порядка 1,5 тысячи км. Эффект от бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн мог бы оказаться в сто раз сильнее.
Об этом
Теоретически такое оружие возможно. Но хотелось бы надеяться, что никто не сможет собрать команду людей, которым бы хватило ума, а также тупости, чтобы создать это оружие, — считает автор статьи.
Он добавил, что уже сейчас США обладают таким количеством ядерного оружия, что можно уничтожить мир несколько раз.
Разве нам нужна одна бомба, способная на такое? — задался он вопросом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американский атомный удар по России или Китаю приведёт к неминуемой гибели населения США, даже если противник не успеет ответить. Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета рассчитал катастрофические последствия применения ядерного оружия сверхдержавами.
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