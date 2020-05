В США смоделировали термоядерный удар по Москве

https://static.news.ru/photo/e3c5adb8-900a-11ea-b3df-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

Термоядерная бомба мощностью в сто мегатонн при сбросе над Москвой привела бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми — на расстоянии порядка 1,5 тысячи км. Эффект от бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн мог бы оказаться в сто раз сильнее.

Об этом сообщило американское издание We Are The Mighty, которое спрогнозировало разрушающий удар в симуляторе NukeMap. Журналисты отметили, что подобное оружие в XX веке пытался создать отец американской термоядерной бомбы Эдвард Теллер. От разработки отказались из-за возможного уничтожения миллионов невинных граждан.

Теоретически такое оружие возможно. Но хотелось бы надеяться, что никто не сможет собрать команду людей, которым бы хватило ума, а также тупости, чтобы создать это оружие, — считает автор статьи.

Он добавил, что уже сейчас США обладают таким количеством ядерного оружия, что можно уничтожить мир несколько раз.

Разве нам нужна одна бомба, способная на такое? — задался он вопросом.

