Россию обвинили в применении «Искандеров» для удара по больнице в Сирии

https://static.news.ru/photo/d61bd19a-78f5-11eb-8272-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В ролике Министерства обороны России, посвящённом успешному применению ракетного комплекса «Искандер» в Сирии, заметен «удар» по больнице в городе Аазаз, совершённый в феврале 2016 года. Об этом сообщает американское издание The Drive.

В то время Минобороны РФ намекало, что эти и другие связанные с ними обвинения в нанесении удара российской стороной были полностью сфабрикованы отдельными лицами в Турции, — напомнили авторы заметки и подтвердили высказывание постом военного ведомства в Twitter.

В публикации утверждается, что размещённый Минобороны ролик «включает в себя то, что выглядит как кадры преднамеренного удара по больнице в сирийском городе Аазаз недалеко от турецкой границы». Издание отмечает, что видео, вероятнее всего, было снято с инфракрасной камеры беспилотника, что свидетельствует о том, что поражаемый объект является намеченной целью.

The Drive указывает, что запись не датирована, однако отмечает, что в январе и феврале 2016 года больница в Аазазе несколько раз подвергалась ударам с воздуха. Подчёркивается, что во время атаки на больницу в Аазазе «погибли 14 человек и ещё больше пострадали».

Издание напоминает, что ролик Минобороны России стал ответом на февральское заявление премьера Армении Николы Пашиняна, который поставил под сомнение эффективность российских «Искандеров».

The Drive не исключает, что удар по госпиталю могли нанести сирийские «Искандеры» в случае, если оружие Москвой было поставлено Дамаску или атака была осуществлена с целью рекламы российского оружия.

Ранее Минобороны России заявило, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе Армения не применяла «Искандеры», весь запас ракет находился на складах вооружённых сил страны. Как отметили в российском военном ведомстве, они «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением премьер-министра Армении Николом Пашиняном, что «Искандеры» взорвались лишь на 10%.

В ведомстве предположили, что Пашиняна могли ввести в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию. Как отмечается, производимый в России ракетный комплекс «Искандер-Э» испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирии против террористических группировок и «является лучшим в мире в своём классе».

На днях премьер Армении назвал неэффективными российские ОТРК «Искандер». Так он ответил на слова экс-президента республики Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить «Искандер» в самом начале боевых действий в регионе, писал NEWS.ru.