Подлодка «Волхов» запустила в Японском море «Калибр» по наземной цели

Читайте нас в Google Новости

В Минобороны РФ сообщили о пуске подводной лодкой «Волхов» ракеты «Калибр» по наземной цели, передаёт ТАСС. Подводный запуск был произведён в Японском море. Ракета поразила береговую цель в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более одной тысячи километров.

Сегодня в акватории Японского моря новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета поразила цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае в расчётное время. Дальность стрельбы составила более одной тысячи километров.

Перед пуском ракеты подводники совершили скрытный выход в назначенный район. Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ, сообщили в военном ведомстве.

В конце прошлого года дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» в Японском море также успешно поразила крылатой ракетой «Калибр-ПЛ» удалённую на тысячу километров береговую цель.