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Нижегородское конструкторское бюро «Вымпел» приступило к работе над аванпроектом нового судна контроля физических полей, предназначенного для военно-морских сил страны.

Такие судна используют для измерения уровней акустического, электромагнитного, электрического и магнитного полей кораблей и подводных лодок. Полученные данные позволяют корректировать поля, делая корабли незаметнее для средств обнаружения.

Сейчас в состав вспомогательного флота ВМФ входят суда проекта 1806 «Звук», созданные Зеленодольским проектно-конструкторским бюро ещё в 1970-х годах. Их выпуск прекратился в начале 1990-х годов, передаёт FlotProm.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны представило на выставке существующих и перспективных образцов военной техники, развёрнутой в Национальном центре управления обороной, модель подлодки пятого поколения «Лайка».