Корабли Тихоокеанского флота вышли в дальний поход

https://static.news.ru/photo/e8b15dae-d39e-11ea-a41d-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) 1 августа вышел из Владивостока в дальний поход. Об этом рассказал представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Отряд боевых кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также большого морского танкера «Борис Бутома» вышел из Владивостока в дальний поход, — цитирует Воскресенского РИА Новости.

По его словам, кораблям предстоит выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе больше двух месяцев. Предусмотрены заходы кораблей в иностранные порты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ТОФ провёл в Авачинском заливе учения с ракетными стрельбами. В них принял участие флагман — ракетный крейсер «Варяг». Об этом сообщил Николай Воскресенский. По его словам, в ходе мероприятий в заливе были отработаны задачи по отражению кораблями воздушной атаки противника, в роли которого выступили три малых противолодочных корабля.