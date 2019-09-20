https://static.news.ru/photo/32c93856-db86-11e9-aabc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chuck Liddy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания-производитель огнестрельного оружия Colt временно прекратит выпуск винтовок для гражданских лиц, в том числе и полуавтоматических винтовок AR-15.

Colt сосредоточится на расширении линеек пистолетов M1911 и револьверов, сказано в заявлении, размещённом на официальном сайте компании.

По словам президента Colt Денниса Вейё, в последние годы рынок современных спортивных винтовок испытывает значительный переизбыток в поставках. Сотрудники компании считают, что для обозримого будущего существует необходимый запас винтовок.

NEW: Colt suspends production of AR-15 rifles for civilian sales, saying there's already an "adequate supply" in the market. https://t.co/iOBJal6ujq — NBC News (@NBCNews) September 19, 2019

3 августа в США произошло сразу три случая массовой стрельбы — в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс). После этого американский лидер Дональд Трамп предложил усилить контроль за покупкой оружия, писал News.ru.