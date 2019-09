Colt сосредоточится на расширении линеек пистолетов M1911 и револьверов, сказано в заявлении, размещённом на официальном сайте компании.

По словам президента Colt Денниса Вейё, в последние годы рынок современных спортивных винтовок испытывает значительный переизбыток в поставках. Сотрудники компании считают, что для обозримого будущего существует необходимый запас винтовок.