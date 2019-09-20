Фото: Chuck Liddy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания-производитель огнестрельного оружия Colt временно прекратит выпуск винтовок для гражданских лиц, в том числе и полуавтоматических винтовок AR-15.

Colt сосредоточится на расширении линеек пистолетов M1911 и револьверов, сказано в заявлении, размещённом на официальном сайте компании.

По словам президента Colt Денниса Вейё, в последние годы рынок современных спортивных винтовок испытывает значительный переизбыток в поставках. Сотрудники компании считают, что для обозримого будущего существует необходимый запас винтовок.

3 августа в США произошло сразу три случая массовой стрельбы — в Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс). После этого американский лидер Дональд Трамп предложил усилить контроль за покупкой оружия, писал News.ru.

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