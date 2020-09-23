Американский ракетный комплекс Javelin не сработал на учениях на Украине

https://static.news.ru/photo/cd77e486-fd97-11ea-9907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Charles Rosemond/U.S. Army photo

Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не сработал во время учений «Объединённые усилия — 2020» в Николаевской области Украины.

Javelin не сработал. Ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое. Надо разбираться, сейчас точно сказать не могу, — цитирует «Укринформ» командующего войсками оперативного командования «Север» Валерия Залужного.

По его словам, в учениях задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии. На Украине Javelin в учениях применялся впервые.

Ранее Украина и Соединённые Штаты заключили договор поставки второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Всего Министерство обороны реализовало три контракта. Госдеп разрешил продать Киеву 160 ракет. Они обойдутся Украине почти в $40 млн.

Javelin предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей, таких как вертолёты, БПЛА, заходящие на посадку винтомоторные самолёты. Комплекс был принят на вооружение армии США в 1996 году, успешно применялся в ходе Иракской войны, писал NEWS.ru.