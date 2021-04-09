Американец назвал самое опасное оружие России в Тихом океане

Москва создаёт новую проблему для ВМС США в Азии, модернизируя свой Тихоокеанский флот (ТОФ) современным смертоносным оружием. Пентагону стоит опасаться не только авианосцев Китая, считает обозреватель Питер Сучиу. По его словам, скоро появится ещё одна угроза: атомная подлодка РФ, вооружённая ядерными беспилотниками «Посейдон». По предварительной информации, крейсер поступит на службу именно в ТОФ РФ.
Эксперт отметил, АПЛ сможет выполнять боевые задачи в любой точке Земли, а её испытания планируется завершить осенью 2021-го. Точные характеристики субмарины «Белгород» засекречены, но Сучиу предположил, что объект является модернизированной версией проекта 949А «Антей» с корпусом на 10 метров длиннее, чем у атомохода «Акула» (проект 941).