Американец назвал самое опасное оружие России в Тихом океане

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Британские пользователи оценили боевых роботов России «Уран». Больше всего их удивило, как при небольшом бюджете на оборону РФ опередила НАТО в технологическом оснащении.

Статья о роботах в российской армии была опубликована в издании Daily Mail. Эксперты дали характеристики нескольких моделей и сопроводили их видеозаписями испытаний. В комментариях британцы порассуждали, как можно обезвредить эти...