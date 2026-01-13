Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 13:27

«Значит, уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»

Депутат Колесник: США заявили об эскалации из-за страха перед мощью «Орешника»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс заявил об эскалации конфликта на Украине после удара гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом из-за страха перед мощью этого российского вооружения, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, такая реакция Вашингтона не оказывает никакого реального влияния на ситуацию.

Высказывание Тэмми Брюса ни на что не влияет, кроме того, что США, увидев мощь «Орешника», стали его бояться и решили как-то обсуждать наше применение ракеты средней дальности, которое произошло сугубо по объектам оборонно-промышленного комплекса. Всеми этими выступлениями и демаршами движет страх. Ничего другого и особенного я в этом не вижу. Боятся — значит уважают, — высказался Колесник.

Ранее китайские аналитики изучили реакцию Москвы на действия США в Западном полушарии, включая ситуацию с танкером «Маринера», и сделали вывод, что позиция Вашингтона изменилась после запуска «Орешника». По их словам, демонстрация военного потенциала напомнила Белому дому о балансе сил на мировой арене.

