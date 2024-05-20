В Совфеде описали будущее отношений России и Ирана после гибели Раиси Сенатор Джабаров заявил о дальнейшем сближении России и Ирана после гибели Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

После гибели президента Ирана Ибрахима Раиси ожидать кардинальных изменений в отношениях государства с Россией не стоит, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. В разговоре с NEWS.ru сенатор подчеркнул, что уверен в дальнейшем сближении РФ и Ирана.

Я не думаю, что наши отношения могут кардинально поменяться. Наоборот, я уверен, что продолжится дальнейшая линия сближения между Ираном и Россией. У нас нет принципиальных противоречий, много общих интересов и задач, — пояснил Джабаров.

Он отметил, что россияне соболезнуют иранскому народу в связи с трагической гибелью Раиси. Сенатор выразил надежду, что внутриполитическая ситуация в Иране останется стабильной. Джабаров при этом уточнил, что не хочет называть страны, которым могла бы быть выгодна смерть президента Ирана.

Я не хочу называть страны, группировки, кому выгодна его смерть, до публикации официальных результатов расследования. Если это ошибка пилота, погодные условия, это одно. Если это злой умысел, теракт, это другое. В зависимости от этого можно делать выводы, — заключил сенатор.

Авиаэксперт Владимир Шабрин ранее предположил, что крушение вертолета, на котором летел президент Ирана, могло произойти из-за технической неисправности воздушного судна. Кроме того, по его словам, нельзя исключать человеческий фактор. Как отметил эксперт, на видео с места происшествия видна горная местность, также сообщалось о сильном тумане в момент трагедии.