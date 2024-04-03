В МО рассказали о добровольцах, желающих отомстить за теракт в «Крокусе» МО: теракт в «Крокусе» сподвиг россиян пойти служить по контракту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия теракта в «Крокус Сити Холле»

Большинство желающих начать службу по контракту в Вооруженных силах РФ за последнюю неделю называли основным мотивом желание отомстить за погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба Минобороны России. По оценкам ведомства, за последние 10 дней контракты для участия в СВО заключили около 16 тысяч граждан.

В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора, <...> большинство кандидатов в качестве основного мотива <...> указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье, — заявили в МО.

Так, военнослужащий Олег Тернов из Севастополя рассказал, что уже принимал участие в спецоперации. Он пояснил, что не хочет оставаться в стороне после трагедии 22 марта в подмосковном Красногорске. Мужчина также отметил, что намерен обезопасить родной город от подобной беды.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». В результате теракта, по последним данным, погибли 144 человека. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что украинских лидеров необходимо ликвидировать, если будет доказана их причастность к теракту. По его словам, надеяться на справедливое решение Международного уголовного суда в таком случае не стоит.