Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 14:00

В Кремле согласились с одной позицией Бельгии

Песков: в Бельгии сохранили трезвую голову по изъятию российских активов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Бельгии сохранили трезвую голову по вопросу изъятия российских активов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые проводит Sputnik India, в королевстве верно ставят вопрос о том, кто будет отвечать в международном суде, когда Москва потребует вернуть эти деньги.

В Европе есть трезвые головы, например бельгийцы. Они говорят о том, что вы (европейские страны. — NEWS.ru ) должны гарантировать нам, что, когда российская сторона обратится в международный суд и потребует вернуть эти деньги, мы (Европа. — NEWS.ru) будем выплачивать их вместе, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова завила, что сообщения о возможном изъятии Бельгией доходов от российских активов требуют тщательного анализа. По ее словам, любое использование западными странами средств РФ воспринимается как воровство.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия готовит ответные меры на неправомерное изъятие средств. Политик также предположила, что давление на Бельгию со стороны ЕС может быть связано с желанием добиться ее согласия на использование активов Украиной.

Россия
активы
Бельгия
изъятие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Солнце обнаружили гигантскую группу пятен-рекордсменов
В Фокино студенты избили 12-летнего школьника после ссоры с одноклассницей
Армения опубликовала свыше 10 документов о переговорах по Карабаху
Россиянка стала свидетелем убийства сына кухонным топориком
Назван срок, когда искать пропавшую в Турции москвичку будет сложно
Психиатр рассказал, чем можно заменить хоббидоггинг
Адвокат ответил, встанет ли Верховный суд на сторону Лурье в деле с Долиной
Брянская область попала под удар БПЛА посреди дня
Акции «Ленфильма» перешли в собственность Петербурга
Эксперт оценил, сколько Россия заработает на экспорте мяса
В Раде заблокировали трибуну на фоне требований отставки кабмина
Кардиолог дала советы, что делать при гипертоническом кризе
В России могут ввести новые правила для заводчиков питомцев
Россияне вынесли Долиной «народный приговор» из-за скандала вокруг квартиры
В Госдуме ответили, сколько времени ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Юрист ответил, удастся ли решить проблему буллинга в Сети введением штрафов
Панжинский раскрыл, когда российские лыжники смогут выступить на Кубке мира
«Как всегда весело»: Алаудинов сообщил о блокировке ВСУ под Сумами
«Праздновать пока рано»: тренер Бородавко об отмене запрета FIS
В Госдуме объяснили решение CAS о допуске российских лыжников на Олимпиаду
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.