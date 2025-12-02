В Кремле согласились с одной позицией Бельгии Песков: в Бельгии сохранили трезвую голову по изъятию российских активов

В Бельгии сохранили трезвую голову по вопросу изъятия российских активов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые проводит Sputnik India, в королевстве верно ставят вопрос о том, кто будет отвечать в международном суде, когда Москва потребует вернуть эти деньги.

В Европе есть трезвые головы, например бельгийцы. Они говорят о том, что вы (европейские страны. — NEWS.ru ) должны гарантировать нам, что, когда российская сторона обратится в международный суд и потребует вернуть эти деньги, мы (Европа. — NEWS.ru) будем выплачивать их вместе, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова завила, что сообщения о возможном изъятии Бельгией доходов от российских активов требуют тщательного анализа. По ее словам, любое использование западными странами средств РФ воспринимается как воровство.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия готовит ответные меры на неправомерное изъятие средств. Политик также предположила, что давление на Бельгию со стороны ЕС может быть связано с желанием добиться ее согласия на использование активов Украиной.