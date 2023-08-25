В Калужской области пресекли террористическую атаку ВСУ с применением БПЛА МО РФ: в Калужской области сбили беспилотник ВСУ самолетного типа

Вооруженные силы Украины в очередной раз предприняли попытку нанести удар по объектам инфраструктуры на территории России, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, противник намеревался нанести удар в Калужской области, задействовав беспилотник самолетного типа. Его сбили дежурные силы ПВО.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — рассказали в министерстве.

Беспилотник был обнаружен в небе над регионом в пятницу, 25 августа, примерно в 12:00 мск. Его удалось поразить средствами противовоздушной обороны над территорией Бабынинского района.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ — он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити». Позднее в Подмосковье нашли обломки дрона-камикадзе «Бобер».

В ООН такого рода атаки назвали неприемлемыми. Заместитель генерального секретаря организации Розмари Дикарло раскритиковала ВСУ, а также напомнила, что их попытки ударить по инфраструктуре в России «строго запрещены международным правом».