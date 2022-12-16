В России предложили ввести ответственность за повторную ЛГБТ-пропаганду Депутат Госдумы Останина предложила ввести ответственность за повторную ЛГБТ-пропаганду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина подготовила законопроект об уголовной ответственности за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Законопроект будет предусматривать до пяти лет лишения свободы и уже направлен на отзыв в правительство.

Депутат предложила три новые уголовные статьи по аналогии с ранее принятыми Госдумой поправками в КоАП о штрафах за пропаганду нетрадиционных отношений. Так, за пропаганду ЛГБТ и смены пола в СМИ или интернете предлагается наказывать исправительными или принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. За распространение пропаганды среди детей будет грозить до четырех лет принудительных работ или лишение свободы на срок до пяти лет.

Законопроектом также предлагается установить уголовную ответственность за повторное нарушение запрета на распространение среди несовершеннолетних информации, содержащей пропаганду ЛГБТ. За подобное деяние предлагается ввести ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести месяцев. За аналогичные деяния с применением СМИ или интернета предлагается ввести ответственность в виде принудительных работ или лишения свободы сроком до двух лет.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.

В конце октября Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.