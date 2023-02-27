В Госдуме назвали причину закрытия торгового представительства Казахстана Депутат ГД Арефьев назвал санкции США причиной закрытия торгового представительства Казахстана

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Казахстан решил закрыть торговое представительство в России из-за опасений перед санкциями США, пояснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В беседе с Lenta.ru он отметил, что у такого решения, вероятнее всего, политический мотив, так как Казахстан зависит от Вашингтона.

Скорее всего, они вводят такие ограничения под воздействием санкций Соединенных Штатов, а у них довольно большая экономическая связь. Поэтому они решили пойти на такой шаг и убрать торговое представительство. <...> Я не вижу необходимости у Казахстана сокращать или ликвидировать торговое представительство. Я думаю, что это все-таки политический мотив, — пояснил парламентарий.

Депутат уточнил, что торговые договоры между Астаной и Москвой будут действовать до истечения их срока. При этом развитие дальнейших экономических отношений между двумя государствами находится под вопросом, так как налаживать торговые связи без представительства будет сложно.

Торговые представительства есть во всех странах, их никто никогда не закрывает за исключением разрыва дипломатических отношений. Я думаю, что в настоящий момент это никакого ущерба нашим экономическим отношениям не нанесет, а в дальнейшем наши торговые отношения будут просто свертываться, потому что двигать их будет некому, — заключил Арефьев.

Правительство Казахстана ранее приняло окончательное решение о закрытии торгового представительства в России. В пресс-службе Министерства торговли и интеграции заявили, что оно прошло в рамках оптимизации и с учетом высокого уровня взаимодействия с РФ.