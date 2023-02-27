Казахстан ликвидировал торгпредство в России

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Флаг Казахстана

Правительство Казахстана приняло окончательное решение о закрытии торгового представительства в России, документ опубликован в банке нормативных правовых актов республики. В начале февраля пресс-служба Министерства торговли и интеграции сообщила, что в рамках процесса оптимизации и с учетом высокого уровня взаимодействия с РФ было принято решение об упразднении торгпредства республики в России.

Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан,— указано в документе.

Казахстан до этого также решил ужесточить миграционную политику. С 27 января в республике официально вступили в силу новые правила въезда и пребывания иммигрантов, в том числе для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующие поправки в законодательство были внесены правительством республики 17 января. Согласно им, граждане других стран, включая россиян, не смогут пересекать границы государства для обновления сроков легального пребывания.

Депутат Константин Затулин заявил, что предложение Казахстана закрыть торговое представительство в России связано с желанием сохранить связи с Западом. Он считает, что Казахстан пытается «маневрировать», как он делал и до начала спецоперации. Помимо того, страна может опасаться попасть под раздачу санкций, отметил депутат.