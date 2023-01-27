Россияне потеряли возможность обнулять срок пребывания в Казахстане В Казахстане вступили в силу ужесточенные нормы для мигрантов

Фото: Стрингер/ТАСС

Казахстан. Люди на территории международного автомобильного пункта пропуска «Сырым»

В Казахстане официально вступили в силу новые правила въезда и пребывания иммигрантов, в том числе для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующие поправки в законодательство были внесены правительством республики 17 января. Согласно им, граждане других стран, включая россиян, не смогут пересекать границы государства для обновления сроков легального пребывания.

Теперь время нахождения иностранных граждан из ЕАЭС в Казахстане ограничено 90 календарными днями в течение каждого периода в 180 календарных дней. Для жителей из других стран, у которых безвизовый режим с Казахстаном, лимит пребывания в республике составляет 30 суток.

В случае превышения этого срока иностранцу, выехавшему за пределы страны, будет отказано во въезде. Ранее возможностью визарана пользовались мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране.

Как стало известно в декабре, с 21 сентября в Казахстан въехали свыше 830 тысяч граждан России, при этом выехали 780 тысяч человек. По словам исполняющего обязанности председателя комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Ильяса Испанова, часть граждан России на территории Казахстана работают в соответствии с официальными договорами, часть учатся в вузах, еще ряд россиян использовали республику как транзитную страну и позже выехали в другие государства.