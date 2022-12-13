В Казахстане рассказали, сколько россиян въехали в страну с 21 сентября В минтруда Казахстана сообщили, что свыше 830 тысяч граждан России въехали в страну с 21 сентября

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Свыше 830 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, при этом выехали 780 тысяч человек, сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по миграции министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Ильяс Испанов, сообщает казахское издание «Власть».

Фактически с начала года около трех миллионов россиян приехали (в Казахстан – В.) по разным вопросам, выехало тоже примерно такое же количество. Начиная с 21-го (сентября – В.), со дня объявления частичной мобилизации, в нашу страну прибыло 837 тысяч (граждан России – В.), выехало – 780 тысяч, — сообщил Испанов.

По его словам, часть граждан России, которые находятся на территории Казахстана, работают в соответствии с официальными договорами, часть — учатся в вузах, ряд россиян использовали республику как транзитную страну и позже выехали в другие государства.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что после объявления в России частичной мобилизации в страну стало приезжать большое количество россиян. Глава государства заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с российской стороной в связи с ростом числа прибывающих граждан.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что Казахстан будет выдавать властям России уклонистов от мобилизации при определенных условиях. Выдача произойдет, если гражданин объявлен в международный розыск и в России против него возбуждено дело, при этом инкриминируемое ему деяние в Казахстане также должно считаться преступлением.