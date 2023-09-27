Совфед пригласит выступить перед сенаторами Лаврова, Новака и Попову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Совет Федерации России пригласит выступить на заседании министра иностранных дел Сергея Лаврова, главу Роспотребнадзора Анну Попову и вице-премьера Александра Новака, следует из документа осенней сессии, передает РИА Новости. Кроме этого, руководитель Росреестра Олег Скуфинский расскажет сенаторам о приоритетных направлениях работы ведомства.

Лавров выступит с докладом о реализации внешней политики России. Новак расскажет об актуальных вопросах развития топливо-энергетического комплекса, а Попова отчитается о федеральном проекте «Санитарный щит — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление и реагирование)».

Ранее в Совфеде призвали проверить гражданскую оборону по всей России. По словам члена СФ от Республики Крым Ольги Ковитиди, необходима плотная работа с главами регионов, мнение которых важно, чтобы сгруппироваться и дать четкую государственную оценку, готовы ли сооружения для защиты граждан.

Недавно члены Совета Федерации одобрили законопроект, устанавливающий новую памятную дату — День воссоединения новых регионов с Россией. Законопроект был внесен на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным. Изменения предлагается внести в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».