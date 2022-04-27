Штраф за телефон на дороге. Власти оценили инициативу проекта «20 идей»

В конце 2021 года автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов выступил с инициативой использовать зарубежный опыт и ввести наказание для пешеходов, использующих смартфоны на дорогах. В МВД оценили идею Давыдова и сообщили, что инициатива принята к сведению.

Ещё в прошлом столетии было обнаружено влияние телефонов за рулем автомобиля на увеличение количества аварий, и, как следствие, в большинстве стран мира использование телефона во время вождения сегодня облагается штрафом. Однако в последнее время становится очевидно, что смартфоны отвлекают не только водителей, но всех участников дорожного движения. Зачастую, устремив свой взгляд на экран гаджета в руках, по дорогам перемещаются пешеходы, велосипедисты и пользователи других средств индивидуальной мобильности (СИМ): самокаты, ролики, гироскутеры, сегвеи. Такое нарушение внимания несёт в себе немалую опасность.

По этой причине Дмитрий Давыдов предложил использовать в России опыт Китая, Литвы, Нидерландов, Израиля и других стран, в которых введение штрафов за использование гаджетов на дорогах показало себя весьма эффективно. Такой закон будет противодействовать формированию опасной привычки, особенно среди молодого поколения, считает автор проекта. Россияне будут меньше отвлекаться на разговоры, текстовые сообщения, социальные сети, видеоролики и прочие занятия во время нахождения на участках повышенной опасности. Пешеходы станут быстрее переходить дорогу, что даст преимущество автомобилистам. Штрафы, взимаемые с нарушителей, предлагается направить на обустройство более безопасных пешеходных переходов и улучшение инфраструктуры для перемещения на СИМ в городах.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Надо сказать, что попытки ввести наказание за разговоры по телефону на пешеходном переходе предпринимались ещё в 2015 году. Тогда группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, согласно которому нарушитель обязан заплатить от 500 до 800 рублей за подобное деяние. Однако закон так и не был принят.

Российские автоэксперты поддерживают инициативу Давыдова. Так, Владимир Виноградов в интервью изданию «Фонтанка» заявил, что такой закон нужен, поскольку сейчас вся ответственность за происшествия возлагается на водителей.

Идея безусловно стоящая. Нельзя всю вину за все происшествия на дорогах возлагать только на водителя и предъявлять требования только к ним. Это неправильно, — сказал Виноградов.

News.ru

Другой автоэксперт, Дмитрий Славнов, считает, что не только машина — источник повышенной опасности, но и дорога не место, где можно пользоваться смартфонами или играть.

Как машина поведёт себя — неизвестно. У неё могут отказать тормоза, или водителю вдруг станет плохо. А здесь пешеход, который идёт, смотрит в гаджет и не видит вокруг ничего. А если он при этом ещё надел наушники и капюшон, то и не слышит, как ему сигналят, и смотрит только прямо перед собой, — отметил он.

В конце 2021 года Дмитрий Давыдов обратился в Совет Федерации и МВД с подробным описанием своей инициативы, а также пользы, которую сможет извлечь государство от её реализации.

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России ответили, что предложения автора проекта приняты к сведению. Также в ведомстве поблагодарили Давыдова за интерес к вопросам обеспечения безопасности на дорогах.

Автор проекта надеется на законодательную поддержку своей инициативы, которая позволит существенно снизить число аварий с участием пешеходов и велосипедистов.