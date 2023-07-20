«Сдал всех»: в ГД объяснили, почему с Тинькова сняли все санкции Депутат Журавлев: Тиньков мог пойти на сделку с британскими спецслужбами в обмен на снятие санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Тиньков

Решение Лондона исключить Олега Тинькова из санкционного списка может говорить о сделке между бизнесменом и британскими спецслужбами, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии NEWS.ru. По его мнению, такого значимого деятеля вряд ли отпустили бы, не получив от него важных сведений.

Не зря ж он ужом вертелся перед западными спецслужбами, сдавая, очевидно, всех и вся, с кем у него, как у крупного финансового деятеля, были связи в России. Уверен, что, не выпотрошив из беглого банкира всей нужной информации, его бы ни в коем случае не отпустили с крючка, которым, вне всяких сомнений, являются персональные санкции, — рассказал депутат.

В то же время он заметил, что предателей «нигде не любят», а «клеймо Иуды» останется с Тиньковым до конца его дней. По мнению Журавлева, в сложившейся ситуации необходимо переименовать Тинькофф Банк, «лишив даже эту фамилию права на существование».

Вряд ли санкции с Тинькова сняли просто по просьбе британского миллиардера Ричарда Брэнсона. Британские власти вряд ли отменят рестрикции с такого человека, как Тиньков по чьей-то просьбе, — констатировал депутат.

Ранее Министерство финансов США приняло решение исключить из санкционного списка Олега Тинькова без объяснения причин. В то же время Тинькофф Банк, ранее принадлежавший бизнесмену, попал в черный список США.