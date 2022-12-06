Рябков оценил предложение Макрона возобновить переговоры о гарантиях для РФ Замглавы МИД Рябков назвал здравой идею Макрона о гарантиях безопасности для России

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Рябков

Возвращение некоторых западных политиков к идее о гарантиях безопасности для России свидетельствует об их здравомыслии и умении воспринимать определенные сигналы российской стороны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения». Так он отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.

Мы видели сигналы и с американской стороны, и высших должностных лиц европейской политической службы, которые обнуляют подобного рода заявления. Ничего удивительного. Повторяются бесплодные похождения по кругу, которые продолжались и в прошлом году, и до этого. Запад ушел от реального диалога на эту тему, отринул и отверг эти предложения. То, что сейчас кто-то к ним возвращается, свидетельствует о здравомыслии некоторых политиков и умении воспринимать определенные сигналы с нашей стороны, — заявил Рябков.

По словам замминистра, когда в РФ поймут, что Запад действительно проявляет интерес к теме гарантий безопасности, то Москва вернется к обсуждению этого вопроса.

Макрон ранее заявил, что считает переговоры единственным способом разрешения ситуации на Украине. Поддержание контакта с российским президентом Владимиром Путиным он назвал важным прямым каналом связи.

По словам Макрона, у него с Путиным «регулярные дискуссии и прямой контакт», это лучший способ возобновить взаимодействие. При этом способ урегулирования конфликта на Украине, по мнению Макрона, должна выбирать украинская сторона.