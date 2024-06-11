Россия может изменить ядерную доктрину из-за действий НАТО Рябков допустил изменения в ядерной доктрине России из-за действий НАТО

Фото: МО РФ

Искандер

Россия может скорректировать свою доктрину о ядерном сдерживании в соответствии с текущими потребностями, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, к этому Москву подталкивают неприемлемые действия стран НАТО, передает «Интерфакс».

Обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения, ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями, — сказал дипломат.

Ранее Рябков заявлял, что Москва предостерегла Вашингтон от просчетов, которые могут привести к фатальным последствиям. Так он прокомментировал разрешение Киеву применять вооружение американского производства по объектам на территории России. По его словам, администрация США недооценивает серьезность отпора, «который они могут получить».

До этого в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не стремится к конфликту с Россией и не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. В то же время там признали, что американские власти позволили Киеву наносить удары по военным объектам России своим оружием.