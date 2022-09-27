Путин: Россия закроет свои потребности по зерну и будет его экспортировать Путин сообщил, что Россия в этом году может собрать рекордные 150 млн тонн зерна

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в сложившейся непростой ситуации Россия закроет не только закроет все свои потребности по зерну, но и сможет поставлять его в другие страны, передает РИА Новости. На совещании о ходе сезонных полевых работ он подчеркнул, что в этом году будет собран огромный урожай, возможно, рекордный.

В нынешней непростой ситуации мы полностью гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям. И получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта, — сказал глава государства.

По словам президента, на данный момент собрано 138,7 млн тонн зерна, ожидается, что всего будет собрано 150 млн тонн.

По оперативным данным — министр сейчас доложит — урожай в текущем году обещают быть достойным. По некоторым составляющим — просто рекордным, — добавил Путин.

Ранее президент России заявил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. По его словам, Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. Глава государства сообщил о необходимости задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.

Представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что основными получателями грузов с зерном стали развитые государства, в то время как на долю остро нуждающихся в продовольствии стран приходится всего 8% поставок.