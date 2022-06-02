Путин присвоил главе МЧС новое звание Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-лейтенанта

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Александр Куренков

Главе МЧС России Александру Куренкову присвоено звание генерал-лейтенанта. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 2 июня, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу, — говорится в тексте указа.

Куренков был назначен на пост главы МЧС 25 мая. Путин назвал его «не карьеристом, а служакой», человеком, который «знает то дело, за которое берется, досконально». Он выразил уверенность, что ведомство под руководством нового министра будет развиваться с учётом принятой в 2021 году стратегии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что лично знает Куренкова, и заверил, что тот обладает необходимыми качествами для работы на посту главы МЧС.

Предшественником Куренкова был Евгений Зиничев. Он погиб 8 сентября на озере Лама в районе заповедного плато Путорана, сорвавшись со скалы при спасении режиссёра Александра Мельника. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.