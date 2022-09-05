Путин поручил обеспечить независимость России от иностранного софта

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Президент России Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения независимости РФ от используемого сейчас иностранного софта, сообщается на сайте Кремля. Также глава государства потребовал подготовить предложения о специальных условиях использования зарубежного программного обеспечения, договоры по которому российские пользователи не в состоянии соблюдать.

Принять меры, <...> обратив особое внимание на необходимость <...> обеспечения технологической независимости от используемого в настоящее время иностранного программного обеспечения, — говорится в перечне поручений.

Кроме того, кабмину предстоит до 15 декабря утвердить концепцию технологического развития России до 2030 года. В концепции должны быть прописаны меры поддержки институтов и механизмы стимулирования бизнеса.

Также президент дал ряд поручений по дополнительной поддержке российских стартапов. Гражданам же будут предоставлять налоговый вычет на долгосрочные инвестиции в ценные бумаги российских компаний, включая технологические.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2025 года госорганам и другим госзаказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на критической инфраструктуре. Кроме этого, глава государства запретил госзакупки зарубежного софта без согласования с профильным ведомством.