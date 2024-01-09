Путин лишил гражданства россиянку, захотевшую получить украинский паспорт

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что президент РФ Владимир Путин лишил гражданства 24-летнюю выпускницу Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева. По его данным, девушка хотела получить гражданство Украины, а для этого ей нужно было отказаться от российского паспорта.

Как пишет канал, Ксения Медицкая родилась в Москве, но ее родители — украинцы. В РХТУ она изучала свойства цементов. Согласно данным из соцсетей, осенью 2021 года она поехала на Украину, чтобы подать документы на украинское гражданство. Для этого ей нужно было отказаться от паспорта РФ. Поэтому в феврале 2022 года девушка отправилась в Россию, но вернуться не смогла из-за начала специальной военной операции.

Еще в октябре 2023 года Ксения работала инженером-технологом в компании «Цементум», пишет канал. 9 января 2024 года Путин подписал указ, которым лишил девушку российского гражданства.

Ранее стало известно, что американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство. На профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, еще два боя завершились вничью. В 2009 году спортсмен проиграл украинцу Виталию Кличко.