Путин похвалил работу ОПК Путин: предприятия ОПК существенно нарастили производство и все выполняют в срок

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, ТАСС

Встреча с руководителями предприятий ОПК

Российский оборонно-промышленный комплекс за последние полтора-два года существенно нарастил объемы производства, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с руководством предприятий ОПК в Королеве. Он отметил, что создание только ракетно-артиллерийского вооружения выросло в 22 раза. Заявление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

За время проведения СВО производство ракетно-артиллерийского вооружения выросло в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки — в 15 раз, по боеприпасам и средствам вооружения — в 14 раз, — уточнил президент.

Кроме того Путин выделил рост по производству автомобилей, который вырос в семь раз, и средств индивидуальной защиты (в шесть раз). Создание беспилотников и авиационной техники увеличилось в четыре раза, а бронетанковое вооружение — втрое, добавил президент.

Ранее Владимир Путин сказал, что Россия должна «удвоить, утроить» усилия по развитию оборонно-промышленного комплекса. Он указал, что перемещения вокруг силового блока должны быть не формальными, а обеспечивать успех в спецоперации.

Говоря о перестановках кадров, глава государства призвал максимально использовать административный ресурс для обеспечения главной задачи — успешной работы боевых подразделений на линии соприкосновения в рамках СВО. Путин призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить военных необходимыми ресурсами.